Pêche: Plainte en perspective contre les investisseurs internationaux

Le président du parti Alliance Démocratique, Mohamed Abdallahi Ould Taleb Ethmane a loué, dans un entretien avec le site Ezeman.info, le patriotisme et le sens de la responsabilité du wali de Nouadhibou. Ould Taleb Ethmane a déclaré que " c'est la première fois qu'un wali de Nouadhibou interpelle le ministère des pêches sur le pillage des ressources halieutiques pour qu’il intervienne avant que la situation ne se complique à cause du pillage de la ressource par les investisseurs internationaux pour alimenter les usines de farine de poisson (Moka) sachant qu'il faut moudre 6 tonnes de poisson pour avoir une tonne de farine de poisson dont l'industrie est considérée par les habitants à cause de son odeur et de sa toxicité beaucoup plus dangereuse que la COVID 19. Mohamed Abdallahi Ould Taleb Ethmane a demandé aux investisseurs turcs et chinois et à ceux travaillant avec eux d'arrêter de piller l'océan sinon " nous porterons plainte contre eux sur le plan national et même international si cela est nécessaire puisque ce qu'ils font est un crime contre l'humanité et contre l'environnement ", ajoutant que la lettre du wali de Nouadhibou Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall au ministre des pêches ne peut émaner que d’un patriote "