Mattel lance le service 4G et offre le meilleur de l’internet

Mattel, premier opérateur de téléphonie mobile, marque encore une fois l’histoire des télécoms en Mauritanie en lançant le service 4G.

En effet, Mattel a mobilisé tous ses moyens humains et techniques pour déployer une infrastructure 4G performante et de qualité permettant de garantir la meilleure expérience client.

Le service 4G de Mattel permettra ainsi au client de vivre une expérience Internet exceptionnelle avec un meilleur confort d’usage pour naviguer sur Internet plus rapidement, visionner des vidéos en ligne avec une grande qualité d’image et échanger des données à très haut débit.

Mattel accompagne le lancement de son service 4G par la mise en place d’un nouveau catalogue d’offres Internet adapté à tous les besoins et aux meilleurs tarifs offrant ainsi la meilleure générosité sur le marché.

De même, et afin de permettre à ses clients de vivre une expérience 4G optimale, Mattel a renforcé son dispositif d’accompagnement de ses clients en mettant à leur disposition un site web dédié www.4gmattel.mr ainsi qu’un service client maitrisant les spécificités de la 4G et disponible 24h/24.

Le service 4G de Mattel est aujourd’hui disponible dans toutes les Moughataas de Nouakchott et pour tous les clients disposant d’un téléphone compatible 4G. Le déploiement de la couverture se poursuit sans relâche afin de renforcer la présence de la 4G de Mattel à travers le pays.

Avec le lancement de la 4G, Mattel confirme son engagement à promouvoir le très haut débit en Mauritanie et participe ainsi à l’essor de l’économie numérique du pays en contribuant à la transformation digitale des usages.

4G Mattel, Vivez le meilleur de l’Internet.