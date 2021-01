Lancement officiel des activités de l’ETER

L’Établissement des Travaux d’Entretien routier (ETER) vient de donner le coup d’envoi de ses activités sur l’axe Nouakchott-Nouadhibou ce 21 janvier 2021 en présence de M. Mohamedou Ahmedou M’haimid, ministre de l’Équipement et des Transports, du Wali de Nouadhibou et de M. Thiam Ahmedou Tijani le directeur général de l’ETER entouré de ses équipes de terrain.

Ce n’est pas loin de la nouvelle ville de Chami, que pelleteuses, bulldozers et véhicules d’interventions rapides ont assailli la zone d’intervention pour assurer l’entretien de cet axe routier majeur qui relie la capitale économique Nouadhibou à la capitale administrative Nouakchott.

Les techniciens de terrain, ingénieurs de travaux, conducteurs d’engins de désensablement et opérateurs balais ont procédé aux travaux d’entretien de cette route empruntée au quotidien par les populations.

Pour cette première sortie officielle l’ETER s’est concentré sur le traitement des nids de poules, la réparation des affaissements et le dégagement des dunes de sables qui envahissent les routes bitumées.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’haimid, dans son allocution a souligné l’importance stratégique de la RN4 qui relie Nouakchott et Nouadhibou et de la nécessité de son entretien. Il a rappelé que l’ETER est le bras opérationnel du gouvernement dans le domaine de l’entretien des routes.

Pour M. THIAM Ahmedou Tijani, directeur général de l’ETER, les missions de ce nouvel établissement public industriel et commercial s’inscrivent dans le Programme Prioritaire élargi de S.E Mohamed Cheikh El Ghazouani qui a fait de la construction et de la préservation du patrimoine routier un enjeu majeur de développement économique, social et territorial.

L’ETER dont les missions sont entre autres, la lutte contre l’ensablement, la réparation des routes bitumées, ou des routes en terre améliorées, a lancé pour l’année 2021 un programme ambitieux de dégagement des dunes, de désensablement continu ainsi que la réparation des affaissements et la réfection des enrobés.

Créée en novembre 2020 après l’échec de la fusion entre l’ex-ENER et ATTM, l’Établissement des Travaux d’Entretien Routier a de nombreux défis à relever en matière d’entretien du réseau national.