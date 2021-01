Un tronçon routier catastrophique

Le tronçon marché aux poissons/port autonome est indigne d’une infrastructure aux ambitions sous-régionales. Nids de poules, énormes cratères, bitume complètement abimé, chaussée défoncée, tels sont les images offertes par ce tronçon routier.

Un état catastrophique qui ternit l’image d’une infrastructure appelée à jouer un rôle important dans une perspective de développement de l’intégration au sein du G5 Sahel, organisation dont l’objectif est de coordonner les actions dans le domaine de la sécurité et du développement, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.bUn ensemble dont tous les territoires se situent dans l’hinterland, en dehors de la Mauritanie, qui dispose d’une façade maritime de 700 kilomètres.

Cependant, pour tirer pleinement bénéfice de cet avantage géopolitique, ce pays doit rompre avec la gouvernance immonde qui caractérise la gestion des affaires publiques et les mauvaises

pratiques plombant toutes les possibilités de développement depuis le putsch du 10 juillet 1978.

Un destin affligeant illustré par près de 32 ans de régime Taya+Aziz, alors que Ghazouani resté encore tiraillé entre forces rétrogrades et partisans d’une évolution pacifique et contrôlée.