﻿Flambée des prix : Accord à l’arrachée pour des baisses consensuelles

Mme Naha Mint Mouknass, ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, a annoncé samedi soir des baisses consensuelles des prix des denrées alimentaires de première nécessité suite à la conclusion d’un accord avec les fournisseurs. Et ce après des négociations jugées rudes. Ces mesures urgentes sont exécutoires et devront entrainer une baisse drastique des prix des denrées de base, suite à la flambée notée ces derniers jours.Toute contravention des importateurs sera soumise à des pénalités, ont averti les autorités. ‘’Les prix des denrées alimentaires de base continueront d’être réduits’’, a indiqué la ministre au cours d’un point de presse. Dans la foulée, elle a révélé que ‘’ les denrées de première nécessité seront également exclues du champ des fluctuations du marché et de la spéculation, en leur qualité de produits stratégiques dont le prix est réglementé par l’État, avec l’orientation de l’activation du Comité de suivi du marché, entre autres mesures’’.

De manière consensuelle, il a été décidé :

- Huile: 860 N-UM pour le bidon de 20 litres en gros, 870 N-UM pour 20 litres en demi-gros, 47 N-UM par litre au détail.

- Sucre: 18 900 N-UM la tonne en gros, 19 200 N-UM la tonne en demi-gros, 23 N-UM le kg au détail.

- Blé: 11 800 N-UM la tonne en gros, 12 100 N-UM la tonne en demi-gros, 14.5 N-UM le kg au détail.

Les fournisseurs locaux de riz ont également convenu des prix suivants:

- Riz local long: 26 500 N-UM la tonne prix en gros à Rosso et Kaédi

et 27 100 N-UM la tonne à Nouakchott, tandis que le prix de détail au kg sont de 27 N-UM à Rosso et Kaédi et 28 N-UM le kg à Nouakchott.

- Le riz local brisé: 27 500 N-UM la tonne prix en gros à Rosso et Kaédi et 28 100 N-UM la tonne à Nouakchott, tandis que le prix de détail par kilogramme est de 28 N-UM à Rosso et Kaédi et 29.1 N-UM à

Nouakchott.

Les autorités mauritaniennes projettent de soutenir les groupes vulnérables avec la prise d’un certain nombre de mesures à savoir

- le lancement d’une opération d’approvisionnement de 302 magasins

Emel situés à Nouakchott et de 1 424 qui se trouvent à l’intérieur du pays, en denrées de base telles que: huile, riz, sucre et blé, opération qui a effectivement déjà commencé ;

- la distribution gratuite à 210 000 familles nécessiteuses, comptant

1 460 308 membres, réparties entre 8 119 localités à l’intérieur du pays, par la Délégation générale à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion "Taazour" de transferts monétaires directs, pour un coût total de 4 943 019 370 MRO ;

- la distribution, au début du mois de février prochain, de paniers alimentaires de denrées de base à 230 000 familles, par le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA).