Comité interministériel anti-Covid : Les mesures maintenues

Dans sa réunion tenue ce vendredi 22 janvier sous la présidence du premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud, le comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus a décidé de maintenir toutes les mesures préventives qui étaient jusque-là en vigueur. Le premier ministre a déclaré qu'il a été constaté quelques améliorations grâce au respect de ces mesures qu'il faudra continuer à observer avec encore plus de vigilance et de rigueur. Le comité a aussi adopté la stratégie de la vaccination présentée par une sous-commission que les autorités veulent mettre en œuvre. La première étape de cette stratégie devrait commencer prochainement puis il sera procédé au classement des bénéficiaires suivant leurs catégories d'âge et leur situation sanitaire. Pour rappel, ce vendredi, il a été enregistré 56 nouveaux cas d'infection, 77 guérisons et 3 décès. Ainsi, depuis pratiquement une dizaine de jours, les infections quotidiennes ne dépassent plus quelques dizaines de cas avec néanmoins un taux de létalité encore très élevé par rapport au taux mondialement admis.