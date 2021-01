Haute cour de justice : Composition imminente

Le parlement mauritanien serait en voie de procéder à la mise en place de la Haute cour de justice qui est le seul organe ayant compétence à juger les crimes de haute trahison dont peuvent être accusés certaines hautes personnalités comme le président de la République. Cette instance judiciaire sera composée de 9 membres dont 6 de la majorité et 3 devant échoir à l'opposition. Ces 9 membres de la cour sont aussi supplées par 9 autres qui sont répartis entre la majorité et l'opposition suivant les mêmes mécanismes de partage qui ont prévalu dans la désignation des membres titulaires. Le transfert du dossier de la corruption au parquet général ne serait plus qu'une question de jours. Les préparatifs pour cela vont bon train. Normalement, si la procédure suit son cour, les enquêtes de fond devraient commencer en prélude au jugement de tous ceux dont la responsabilité dans les vastes opérations de gabegie est établie. L'ancien président de l'Union pour la république, le député de Monguel Dy Ould Djah a été confirmé à la présidence de cette haute cour de justice et la désignation de ses membres est imminente.