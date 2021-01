Dr. Bih Abdelkader Ahmed Cheine brigue le poste prestigieux de Secrétaire Général de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) dont notre pays est membre fondateur. L’élection à ce poste interviendra au cours de la conférence des Ministres de la CONFEJES, prévue à Ouagadougou, Burkina Faso, du 23 au 27 février prochain. L’appel à candidatures à ce poste lancé depuis le 29 octobre dernier sera clôturé le 15 janvier 2021. Notre candidat va à la compétition avec de solides arguments face aux autres candidats de la région.

Un profil indiqué et un parcours professionnel accompli

Après le lancement de l’appel à candidature, Dr. Bih Abdelkader Ahmed Cheine a manifesté son intérêt, préparé et présenté un dossier, porté par le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, avec l’aval et l’adhésion du gouvernement. Notre candidat connaît bien les rouages de cette institution pour avoir été son correspondant national en Mauritanie pendant plus deux décennies.

Bien ficelé, le dossier de la candidature a été envoyé au Secrétariat Général de la CONFEJES à Dakar ainsi qu’à tous les 43 pays membres de la CONFEJES dans le délai réglementaire légal. Notre Ambassadrice auprès de l’UNESCO a également introduit cette candidature pour sa validation, lors de la dernière conférence des Ministres des Affaires Etrangères de la francophonie tenue à Paris récemment. A cette occasion, l’Ambassadrice, Ancienne Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, connaissant bien les qualités de son ancien collaborateur et son compatriote n’a pas manqué de faire un important plaidoyer auprès des pays membres de la francophonie, se fondant notamment sur le parcours professionnel et les compétences académiques du candidat.

En effet, cette candidature consacre une longue carrière et couronne un parcours professionnel sans failles pour conforter et consolider la place de la Mauritanie au sein de cette institution qu’un autre mauritanien a eu l’honneur de présider avec succès durant deux mandats. On imagine bien qu’avant de se lancer, Dr. Bih Abdelkader a dû s’acquérir les précieux conseils de son compatriote.

Lettre bien motivée

Dans sa lettre de motivation, le candidat mauritanien explique son engagement par le souci d’« améliorer les conditions de vie de la jeunesse et la promotion et le développement durable du sport des pays membres. Il met également en avance une « expérience professionnelle de 30 ans au service de l’encadrement et de la formation des jeunes et du sport », rappelant ensuite avoir initié en tant que conseiller du Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, en même temps, correspondant National de la CONFEJES en Mauritanie, la création, pour la première fois, d’une cellule d’appui à la coordination des activités de la CONFEJES, une expérience pionnière saluée et démultipliée dans tous les pays membres. Dr. Bih Abdelkader s’est enfin engagé, une fois élu, à améliorer la performance et la qualité du service du Secrétariat Général de la CONFEJES. Un pari qu’il entend relever avec le soutien de tous les départements de la Jeunesse et des Sports de tous les pays membres

Un CV béton

Dr. Bih Abdelkader est un haut cadre de la jeunesse et des sports ; il en a gravi tous les échelons et en a donc une maitrise parfaite de ses rouages. L’homme dispose, non seulement de solides compétences mais également, d’une longue et riche expérience dans son domaine. Son Curriculum Vitae plaide largement en sa faveur. Maître de Conférences et titulaire d’un Doctorat en Sociologie du Développement, avec mention très honorable, de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, (Sénégal), portant sur les politiques de formation et des stratégies d’insertion de la Jeunesse Maghrébine : cas de la Mauritanie, Dr. Bih Abdelkader est aujourd’hui, Inspecteur Général du Ministère de l’Emploi, de la jeunesse et des Sports et point focal du projet Sahel Womens’ Empowermens and Démographic Dividende (SWEED), composante « Promotion des Jeunes Filles et des Adolescentes », Banque Mondiale/UNFPA.

Maître de conférences, il enseigne à l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS) de Nouakchott et dans d’autres institutions supérieures du pays. Expert bien côté auprès du système des Nations Unies, le candidat a été point focal auprès de l’UNFPA, du PNUD, de l’UNICEF, de la Banque Mondiale mais également expert auprès de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).

Dr. Bih Abdelkader est aussi un acteur important et dynamique de la société civile mauritanienne. Dans ce cadre, il a été, entre autres fonctions, Président de l’ONG pour la Promotion de la Jeunesse et de la Protection de l’Environnement, de l’Association mauritanienne des Auberges de la Jeunesse (AMAJ), membre fondateur de l’Union Africaine des Auberges de la Jeunesse dont le siège se trouve à Tripoli (Libye), secrétaire général de l’ONG « La Voix de l’Enfant », membre fondateur de l’Union Arabe des Auberges de Jeunesse dont le siège se trouve au Caire, en Egypte. Il faut rappeler également qu’il a été l’un des coordinateurs, en Adrar, en 2019, de la campagne du candidat à la présidentielle, Son excellence Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani élu au 1er tour.

Candidat serein

C’est donc un homme d’une grande expérience qui va à juste raison à la conquête d’une institution dont il connaît bien les forces et les limites. L’homme se dit très confiant face aux autres candidats des autres pays. « Sur le plan de l’expérience et du background, nous n’avons aucune crainte face à nos concurrents », affirme très rassuré le candidat mauritanien qui a bouclé toutes les procédures administratives de sa candidature et qui a reçu, très tôt, le soutien de sa tutelle et l’appui de son pays. ‘’Cette candidature, j’en suis persuadé, bénéficiera de la ferme volonté politique de Son Excellence le président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, maintes fois exprimées, pour accompagner et soutenir la promotion des cadres mauritaniens aux niveaux régional, sous-régional et international’’, conclut-il.

Nous reviendrons très prochainement sur le volet diplomatique de cette candidature.

DL