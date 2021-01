Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Hommage : Abdoul Aziz Wane a tiré sa révérence

Triste dimanche 17 Janvier 2021 pour la Mauritanie, avec la perte d’une de ses plus grandes figures du sport. C’est à l’âge de 75 ans qu’après une courte maladie, Abdoul Aziz Wane a tiré sa révérence. La perte est immense et les témoignages et hommages affluent à la mesure du personnage. Affable, courtois, d’une disponibilité sans faille, souriant et humble, cet instituteur devenu plus tard inspecteur de la Jeunesse aura illuminé le sport mauritanien, particulièrement le football. Administrateur éclairé, Abdoul Aziz a consacré toute sa vie à œuvrer pour la promotion et au développement du sport, en sillonnant toute la Mauritanie en ne cessant, des années durant, d’y rendre service sur service.

Grâce à son étendue connaissance et sa parfaite maîtrise des lois et règlements, Abdoul Aziz Wane fut une bibliothèque vivante du sport mauritanien. La famille sportive mauritanienne reconnut très tôt ses qualités en lui décernant le titre de « Père de la nation sportive ». Cette icône a marquée paysage sportif mauritanien, participant à l’émergence et à l’essor de mouvements associatifs et de jeunes à travers le pays. Teyarett où il s’installa fut un berceau de telles structures.

Son investissement dans le sport était sans commune mesure. Durant les années 90, il organisa un championnat intersaison dans tout Nouakchott, sous l’égide de l’Inspection régionale de la Jeunesse et des sports dont le siège se trouvait alors au Ksar. En déménageant pour s’installer à Teyarett en 1992,à la demande de son ami feu Moulaye M’Bareck, Aziz Wane entreprit des démarches au niveau du ministère des Sports, pour la décentralisation. Grâce à ses efforts, la première inspection départementale de la jeunesse et des sports fut ainsi mise en place et il y fut affecté. Puis Wane et Feu Moulaye fondèrent le premier club à Teyarett avec un récépissé officiel de reconnaissance : l’ACAS Teyarett dont il fut le premier entraîneur. La première participation au championnat régional de deuxième division date de 1993 et c’est au cours de cette compétition que Brahim Malha explosa, signant, après son premier match officiel, un contrat avec l’AS du port de Nouadhibou (l’ASPAN). Que Dieu t’agrée en Son saint Paradis, Abdoul Aziz Wane, tu resteras à jamais une légende du sport mauritanien !

THIAM

Mourabitounes U-17 : quatre expatriés convoqués

La nouvelle politique de la FFRIM sur l’approche et le suivi des joueurs expatriés porte ses fruits. Après les U-20 qui ont étoffé leur effectif avec l’apport de cinq éléments issus de clubs européens, c’est au tour de la sélection nationale des moins de 17 ans d’enregistrer l’arrivée de quatre renforts. Les nouveaux expatriés vont prendre part à la préparation des Mourabitounes cadets pour le tournoi U-17 de la zone A de l’UFOA, qualificatif à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, prévue en mars 2021 au Maroc.

« Cette nouvelle approche de la FFRIM par rapport aux joueurs nés ou évoluant à l’étranger est tout simplement extraordinaire », indique Oumar N’Diaye, sélectionneur national des U-17. « Les gens ne se rendent pas compte de l’énorme travail mis en place actuellement par la fédération pour attirer ces jeunes », assure-t-il. Et le sélectionneur de donner son opinion sur ses quatre nouveaux protégés.

Haroune Rachid Ahmedoua (15 ans) : « Il a battu les records de précocité en remportant la première édition du championnat U-17 en 2017 avec l’ASC Tidjikja. Puis il est parti en Espagne où il a intégré le club de Cornellà, dans la région catalane. Il est passé des cadets aux juniors et maintenant, à 15 ans, il s’entraîne déjà avec l’effectif professionnel qui joue en Secunda B. »Abdelkarim Fall (16 ans) : « Il est né et a grandi en Mauritanie. Il est en Espagne depuis deux ans et joue avec les cadets de Victoria, dans la banlieue de Valladolid. Il évolue sur les côtés de l’attaque. C’est un joueur qui va très vite et adroit devant les buts. Il a un petit frère au club de Valladolid. On espère le faire venir prochainement. » Idrissa Moctar (16 ans) : « Il est attendu à Nouakchott demain soir [lundi 18 Janvier, ndr]. Il joue au poste d’excentré droit avec les U-17 Nationaux du Havre AC. C’est un attaquant puissant qui va assez vite. »Oumar Ngom (16 ans) – « Il a fait toutes ses classes aux Chamois Niortais. Il joue au poste de milieu relayeur avec les U-17 Nationaux du club. Un joueur intelligent dans le jeu avec des qualités physiques et de passes très intéressantes. Il s’est entraîné à quelques reprises avec le groupe de Niort qui évolue en National 3. C’est le fils d’un ancien international mauritanien qui a déjà participé au tournoi Amilcar Cabral. » À noter que deux autres joueurs pistés par la cellule de détection de la FFRIM pourraient rejoindre la sélection U-17 dans les prochaines semaines.

Mourabitounes U20 : des renforts

Le nouveau contingent d’expatriés a pris part à la première séance d’entraînement collective avec la sélection nationale U-20 ce lundi matin, sur la pelouse du stade olympique de Nouakchott. Arrivés dans la capitale mauritanienne samedi soir, les néo-Mourabitounes juniors ont fait connaissance avec leurs coéquipiers lors d’une session dirigée par les coachs Njoya Mauril et Mody M’Bodj, assistés du Directeur Technique National, Gérard Buscher.

FFRIM

Tirage au sort CAN U20 : les Mourabitounes fixés sur leurs adversaires le 25 Janvier

Les Mourabitounes juniors vont être fixés sur leur sort. Le lundi 25 Janvier se tiendra, à Yaoundé (Cameroun), en marge du CHAN 2020, le tirage au sort des poules de la Coupe d’Afrique des Nations U 20 Mauritanie 2021. La phase finale de ladite CAN aura lieu du 14 Février au 4 Mars prochain, à Nouadhibou et Nouakchott, avec douze équipes. Voici les qualifiés par zone. UFOA A : Gambie, Mauritanie (pays organisateur) ; UFOA B: Burkina Faso, Ghana ; COSAFA : Namibie, Mozambique ; CECAFA : Tanzanie, Ouganda ; UNIFFAC : Centrafrique, Cameroun ; UNAF : Maroc, Tunisie.

Mercato : Bakary signe à Lugo

Le défenseur central des Mourabitounes, Bakary N’Diaye, s’est engagé, le dimanche 17 Janvier 2021, avec le Club Deportivo Lugo, en Liga Smart Bank (deuxième division espagnole). L’international mauritanien de 22 ans rejoint son coéquipier en sélection nationale, El Hacen El Id, qui fait les beaux jours des Albivermellos. Après avoir porté les couleurs du FC Tevragh-Zeïna et du Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc), Bakary N’Diaye va désormais relever un nouveau défi en Espagne.

FFRIM