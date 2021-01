﻿Nouveau sit-in des créanciers de Cheikh Ridha

Les créanciers de l’érudit Cheikh Ridha, le Bernard Madoff mauritanien, auteur de la plus grosse arnaque immobilière du pays, qui a privé plusieurs milliers de pères et mères de familles de leurs propriétés, pour un montant cumulé estimé à plus de 70 milliards d’anciennes ouguiyas, ont organisé un nouveau sit-in devant la représentation des Nations Unies ce lundi. Une manifestation marquée par l’interpellation de la présidente du collectif des créanciers, Lekhweir mint Deff, gardée pendant quelques heures au commissariat de Tevragh-Zeina et libérée dans l’après-midi.