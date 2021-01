Réunion des leaders de l'opposition

Citant une source qualifiée de fiable, le site Mourassiloun écrit que le président de l'Alliance populaire Progressiste Messaoud Ould Boulkhair a invité ce lundi 18 janvier à son domicile certains leaders de l'opposition pour se concerter sur un point de vue commun relatif à tout dialogue probable. Selon les informations dont a pu disposer Mourassiloun, le président du Rassemblement des forces démocratiques Ahmed Ould Daddah, le président de l'Union des forces du Progrès Mohamed Ould Mouloud, le chef de file de l'opposition démocratique, Brahim Ould Bekaye, le président du parti Sawab, Abdesselam Ould Horma, le président du Ribat, Saad Ould Louleid, le président des FPC, Samba Thiam et d'autres personnalités dont Oumar Ould Yali et Kane Hamidou Baba ont assisté à la rencontre. Depuis plusieurs mois, certaines formations comme Tawassoul appelent à un dialogue politique inclusif qui traitera de toutes les questions de fond. Jusque-là les autorités sont restées peu réactives à ces appels. Mais visiblement une lueur d'espoir pointe à l'horizon avec la dernière décision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani d'entreprendre un dialogue social dont la date et les modalités n'ont pas encore été fixées.