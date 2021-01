‘’La Mauritanie est un partenaire engagé’’, déclare le SG de l'OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a reçu jeudi 14 janvier 2021, au siège de l’Organisation le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, pour s’entretenir avec lui du renforcement de la coopération en matière de sécurité.

« Je salue les contributions importantes de la Mauritanie à la sécurité régionale. Votre pays joue un rôle moteur au sein du G5 Sahel, et vos forces sont en première ligne pour lutter contre le terrorisme dans la région. Nous suivons de près la situation en matière de sécurité », a déclaré le secrétaire général après la toute première visite d’un président mauritanien à l’OTAN.

La Mauritanie est un partenaire de l’OTAN depuis 1995, et le secrétaire général a souligné que l’Alliance était déterminée à l’aider à renforcer ses capacités. Ces dernières années, l’Alliance a prêté son concours à la Mauritanie pour construire des dépôts de munitions sûrs, détruire les munitions obsolètes et former le personnel militaire. L’OTAN a également aidé à mettre en place quatre centres de gestion de crise dans le pays. Elle a aussi contribué à renforcer les capacités opérationnelles et les moyens de gestion de crise de la Mauritanie dans les domaines de la santé publique et de la protection civile, par la création de deux unités de protection civile.

« Je suis heureux de dire que nous avons convenu de renforcer le dialogue sur la lutte contre le terrorisme », a déclaré le secrétaire général. « Ce dialogue peut aboutir à une plus grande coopération entre l’OTAN et la Mauritanie, notamment pour la sécurité aux frontières et la lutte contre les engins explosifs improvisés », a-t-il ajouté. Le secrétaire général a également évoqué la manière dont l’OTAN pourrait aider le G5 Sahel à l’avenir, notamment en matière de renforcement des capacités.