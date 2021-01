Coronavirus : Situation stable

Le comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus s'est réuni ce vendredi 15 janvier sous la présidence du premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud. Le comité a fait le point de la situation qui est stable depuis quelques jours et l'enregistrement de moins de cent nouvelles contaminations depuis cinq jours de suite. Le comité a décidé de laisser les mesures en vigueur depuis quelques semaines comme elles étaient. Le comité a validé la stratégie de vaccination qui sera adoptée par le gouvernement et quels en seront les premiers bénéficiaires ( personnes âgées, staffs médicaux et de sécurité et sujets souffrant de maladies chroniques) en plus de la logistique nécessaire devant accompagner ces opérations de vaccination et les modalités de son renforcement. Le comité a précisé que la stabilité constatée dans les chiffres ne signifie pas la diminution du danger du virus ou l'improbabilité d'une nouvelle vague. Le comité rappelle que la vigilance doit continuer et les mesures préventives continuer à être scrupuleusement respectées pour éviter une nouvelle vague avant la généralisation de la vaccination.