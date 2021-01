Décès du diplomate Ahmed Ould El Wavi

L'ancien diplomate et homme politique Ahmed Ould El Wavi est décédé ce vendredi 15 janvier à Nouakchott. Feu Ahmed Ould El Wavi était âgé de 81 ans. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité avant de devenir diplomate puis fonctionnaire international au sein de plusieurs organisations internationales. Comme feu Mohamed Yehdhih Ould Breideleil décédé il ya juste deux jours, il est lui aussi un symbole du nationalisme et l'un des plus fervents défenseurs de l'arabisation. Avec d'autres, il a représenté l'aile civile du coup d'état du 10 juillet 1978 qui a renversé le premier président du pays feu Moktar Ould Daddah.