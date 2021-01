Trois meurtres en trois jours à Nouakchott !

Comme annoncé dans les colonnes de notre précédente édition, l'an passé a déploré une vingtaine de meurtres dans la capitale. Espérons que cette année en connaîtra moins mais cela débute mal : trois personnes ont été déjà tuées dès sa première semaine ! Riyad, mardi 5 Janvier vers 23 h, on découvre le cadavre d'un jeune homme poignardé à plusieurs reprises. Après les formalités de routine, il est identifié : El Housseïn ould Mohamed, connu des fichiers de la police. Il semble avoir la vingtaine. Son cadavre a été remis aux siens et le commissariat de police Riyad 1 chargé par la DRS d'ouvrir une enquête.

La nuit suivante vers 22 h, au terminus Soueïla d'El Mina, un autre cadavre est découvert baignant dans le sang. Le meurtrier a réussi à prendre le large. La police a évacué le cadavre après le constat des autorités judiciaires et administratives. Une enquête a été ouverte par la section PJ du commissariat El Mina 3...

Le 8 Janvier vers 14 h au quartier virage Ould Baddou secteur 16 à Dar Naim, la majorité des gens est occupée par la prière du Vendredi. Deux jeunes hommes discutent dans une ruelle. Tout-à-coup le ton hausse et la discussion vire en rixe. Les coups de poing commencent à pleuvoir. Se sentant battu, l'un des protagonistes réagit en poignardant son adversaire à plusieurs reprises. Celui-ci s'écroule, perdant beaucoup de sang. Les passants sont hélas rares, le temps passe et l’infortuné se vide de presque tout son sang avant qu'une petite foule de badauds se rassemble autour de lui… pour constater qu'il est déjà malheureusement mort. La police n’arrive que trente minutes plus tard. Elle ferme les entrées de la rue et informe le substitut du procureur de la wilaya Nord de Nouakchott qui rejoint les lieux une heure plus tard, alors qu'une énorme foule s’est rassemblée autour du cadavre. Après le constat, celui-ci est évacué vers la morgue de l'hôpital Cheikh Zayed. La police ouvre une enquête et identifie la victime : Omar ould Semetta, vingt-quatre ans, qui venait de purger une peine de cinq ans au pénitencier d’Aleg. Son ultime adversaire s'appelle Omar ould Mohamed lui aussi fiché. Leur querelle se serait nouée autour du partage d'un peu de butin. La police traque le meurtrier et l’appréhende le lendemain à Toujounine. Il reconnaît le meurtre. Après la reconstitution du drame, Omar reste en garde à vue au commissariat Dar Naïm 1 en attendant d'être déféré.

Nouveau coup de filet de la police

Comme annoncé, le DRS de la wilaya Sud semble poursuivre son programme de réduction du taux de criminalité dans sa zone. Après avoir arrêté des dizaines de bandes de malfaiteurs et maintenu des patrouilles mobiles et pédestres à Arafat, ElMina et Riyad, la police a effectué un nouveau bon travail cette semaine. Alors qu’un certain El Housseïn ould Mohamed était assassiné par un comparse le mardi 5 Janvier vers 23 h, une maison du quartier Dar ElBeïdha était soudain encerclée la même nuit vers deux heures du matin par les agents. On y interpelait le jeune Haroun ould Mohamed, marin de profession. Celui-ci avoue avoir tué El Housseïn après lui avoir tendu un guet-apens. « Un vieux compte à régler », a-t-il déclaré. L'arme du crime a été découverte chez lui. Quant au meurtrier d'El Mina (voir ci-dessus), il a été lui aussi épinglé le dimanche 10 vers 2 h. Une dangereuse bande qui terrorisait les populations de Tarhil et Riyad a été également neutralisée ces jours-ci. Son chef Cheikh Baye et son principal lieutenant Omar ould Hamza ont été arrêtés. Une véritable caverne d'Ali Baba est découverte dans leur repaire de Kandahar : des dizaines de téléphones détestés lors de braquages, ainsi que pas mal de marchandises, beaux habits et autres articles de luxe dérobés lors de cambriolages. Ils ont reconnu nombre de viols et agressions. Ces bandits seront déférés au Parquet dès la fin de l'enquête.

Mosy