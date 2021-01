Ministère de la Santé: six sociétés raflent 6 milliards de marchés

Selon le bilan du rapport de la caisse de solidarité et de lutte contre la propagation du coronavirus, six sociétés se sont partagées six milliards de marchés du ministère de la santé au cours des derniers mois. Selon ce rapport trois de ces marchés n'ont pas encore été honorés.

1. Marché pour l'acquisition de 9 appareils laser portables adjugé à Siemens pour un montant de 376320000 MRO financé par le ministère de la santé et l'Association pour le développement international

2. Marché pour l'acquisition de 12 ambulances équipées donné à la représentation de Toyota en Mauritanie (CMDA) pour un montant de 275 340000 MRO financé par le ministère de la santé et l'Association pour le développement international

3. Marché pour l’acquisition d'équipements de dialyse au profit de "MS MEDICI" pour un montant de 187500000 MRO.

Selon le rapport, 14 sociétés se sont distribuées 29 marchés financés principalement par la Banque Islamique de développement, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, les projets REDISSE et PASS mais aussi le budget de l'Etat mauritanien.

Les marchés sont répartis comme suit :

La GPS a obtenu 6 marchés pour un plafond financier de 2189988560 MRO;

La DIRCOMA en a obtenu 4 pour un montant global de 771096910 MRO

La SEL/Sarl a eu 5 marchés d'un montant global de 529944390 MRO

La représentation Toyota en Mauritanie (CMDA) a eu 2 marchés d'une valeur de 572340000 MRO

La GCC a obtenu 2 marchés pour 100036500 MRO

Alors que plusieurs autres sociétés comme Top Tour, Ets El kheir, ADDISAGONS, SMART et autres ont obtenu chacune un marché.