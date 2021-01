"Le problème de Tivirit sera bientôt réglé", selon le ministre de l'intérieur

Dans une intervention devant les députés, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug a déclaré que le problème du dépôt des ordures de Tivirit est en voie de trouver une solution définitive. Le ministre a confirmé que le gouvernement respectera tous les engagements pris dans le cadre de ce dossier jusqu'à trouver une solution qui contentera tous les protagonistes. L'affaire du dépotoir d'ordures de Tivirit, une petite localité située à 25 kilometres de Nouakchott, a été au centre d'une grosse polémique dans laquelle acteurs politiques, activistes de la société civile et surtout journalistes et blogueurs se sont fortement impliqués en demandant aux autorités de régler rapidement la question et de cesser la répression des manifestants qui réclament le déménagement du dépotoir des ordures qui, selon les habitants, leur cause beaucoup de préjudices.