Rencontres entre presidents de partis

Le président de Tawassoul, Mohamed Mahmoud Ould Seyidi a rencontré les présidents du Rassemblement des forces démocratiques (RFD ) Ahmed Ould Daddah, de l'Alliance populaire Progressiste (APP ) Messaoud Ould Boulkhair et celui des Forces du Progrès et du changement Samba Thiam (FPC). Selon un communiqué du parti, " les rencontres se sont caractérisées par la franchise, la fraternité et la convergence des points de vue ". Le communiqué a qualifié ces pourparlers interpresidentiels de " grande opportunité d'échanger sur les meilleurs voies et moyens pour entamer un dialogue inclusif qui prenne en compte toutes les questions nationales sans interdit ni restrictions afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux, économiques et politiques dont souffre le pays". Le communiqué a précisé que ces rencontres rentrent dans le cadre des concertations avec les forces politiques nationales autour du document " le changement consensuel ".