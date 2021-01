Retour sur lieux de travail : condition de prorogation des contrats des prestataires de l’éducation

Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme, est prêt à proroger les contrats des prestataires de services de l’enseignement, à condition que ces derniers regagnent leurs anciens lieux de travail, selon un communiqué du département publié ce week-end. Cette annonce intervient 48 heures avant la reprise des cours dans les écoles prévues pour le lundi 11 janvier 2020, après plusieurs semaines d’arrêt imposée par la pandémie du coronavirus (COVID-19).

«Au terme de leurs contrats de service, intervenu le 31 décembre 2020, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme, informe les prestataires des services éducatifs que ses directions régionales sont prêtes à proroger les liens contractuels pour une durée d’une année, en faveur de ceux qui le souhaitent et qui auraient rejoint leur lieu de travail à la reprise des cours, le lundi 11 janvier 2021», peut-on-lire dans le communiqué du ministère.