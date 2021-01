Santé : Achat d'equipements pour conserver les vaccins du COVID

Dans sa réunion de ce vendredi 8 janvier, le comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus a décidé de commencer les modalités d'achat des équipements logistiques servant à la distribution et à la conservation des vaccins de la COVID 19. Le comité que préside le premier ministre Mohamed Ould Bilal a décidé aussi de diversifier les sources d'obtention de ces vaccins afin de pouvoir en faire profiter les populations les plus à risque, notamment les personnes âgées, les sujets souffrant de maladies chroniques et les staffs médicaux et de sécurité dans les plus brefs délais dans une première étape. Le comité a aussi fait la situation de la pandémie et discuté des meilleurs voies et moyens de casser la chaîne de propagation de cette terrible deuxième vague tout en continuant à suivre les mutations du virus qui ont commencé dans certains pays comme l'Angleterre ou l'Afrique du Sud. Le comité a adopté le rapport périodique relatif à l'exécution du fonds de solidarité nationale et de lutte contre le coronavirus qui lui a été présenté par le ministre des finances.