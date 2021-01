Éducation : Reprise des cours imminente

Le gouvernement mauritanien a décidé de reprendre les cours dans tous les établissements scolaires et universitaires et dans les Mahadras à partir du lundi prochain 11 janvier. Selon le ministre de l'enseignement Supérieur et porte-parole du gouvernement, les établissements vont rouvrir mais avec une observance obligatoire de toutes les mesures préventives afin d'éviter la propagation du coronavirus en leur sein. C'était le 15 novembre 2020 que l'année scolaire 2020/2021 avait commencé avant que les autorités ne décident après à peine deux semaines de cours d'arrêter les cours à cause d'une deuxième vague de contaminations à la COVID 19 qui a quadruplé les taux d'infections et de mortalité.