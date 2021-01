Prolongation de Martins : Dans l’attente de l’approbation du gouvernement

Selon une info exclusive RimSport.net, la FFRIM a soumis deux requêtes à l'approbation du gouvernement mauritanien, par le biais du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports : prolongation du contrat du sélectionneur national et revalorisation salariale. La FFRIM fait prévaloir la stabilité et les résultats de Corentin Martins. Engagés sur plusieurs tableaux : éliminatoires de la CAN 2022, éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, « les Mourabitounes ont besoin de poursuivre leur marche avec un staff qui a fait ses preuves, plutôt que de s'acheminer vers une aventure plus que risquée. […] Changer de staff technique à deux mois d'une échéance importante serait suicidaire ». Les Mourabitounes sont deuxième de leur poule derrière le Maroc et donc toujours en course pour la qualification pour la CAN 2022.

En ce contexte de Covid-19 où les moyens financiers font défaut, il serait illusoire de pouvoir décrocher un technicien de rang. Revalorisation aidant, la FFRIM a décidé de faire reprendre du service à Corentin Martins en lui confiant les Mourabitounes locaux. L'expérience avortée du staff technique est restée au travers de la gorge des dirigeants de la fédération. Pour le CHAN 2021, les Mourabitounes ont été éliminés au second tour par le Mali.

En attendant la validation gouvernementale, Martins et la FFRIM doivent encore prendre leur mal en patience. Pour ce faire, le technicien français a rendu public, sur recommandation de ses supérieurs, une liste de 27 joueurs locaux pour le stage de Nouakchott, préparatoire à la Coupe Arabe des Nations de Décembre 2021.

Émergeant à ses débuts à 15.000 euros, le français avait été récompensé pour la qualification à la CAN 2019, lors de sa deuxième prolongation, et perçut alors 18.000 euros. La FFRIM a cette fois-ci procédé à une augmentation de 30%, en attente de la validation gouvernementale. Arrivé à la tête des Mourabitounes en Décembre 2014, avant de prolonger une première fois en Janvier 2017 puis une seconde en Janvier 2019, Corentin Martins a réussi à qualifier la Mauritanie au Championnat d’Afrique des Nations 2018 et à la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

THIAM

----------------------------------

CAN U 20 Mauritanie 2021: Mise en place du Comité local d'organisation

Le Comité local chargé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations U 20 Mauritanie 2021 vient d'être mis en place. La présidence échoit au ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, le docteur Taleb ould Sid'Ahmed. La vice-présidence est assurée par le président de la FFRIM Ahmed ould Yahya. Le poste de secrétaire permanent revient au président de la FBBRIM, Youssouf Fall. Tandis qu'Ahmedou M'Berick, secrétaire général de la FFRIM, est désigné coordinateur administratif. Cheikhany ould Maouloud et Mohamed Souleymane Lo s'occupent de la coordination opérationnelle. La commission des finances sera présidée par Ali Diallo, DAF du MEJS, avec Meîmoune Babou de la Fédération comme membre. La commission sécurité sera dirigée par Brahim Ndao. Autres commissions constituées : accueil et hébergement, transports, assistance médicale, sites sportifs et infrastructures, communication et marketing. Pour rappel, la phase finale de la CAN U 20 aura lieu du 14 Février au 4 Mars prochain, à Nouadhibou et Nouakchott, avec douze équipes.

-------------------------------------------------------------------------------------

Basket : Teyarett Feu Lémir annonce la couleur

Le Bureau exécutif Teyarett Feu Lémir s'est réuni, le dimanche 03 janvier 2021, au siège du club à Teyarett. Au cours de ce conclave tenu sous la houlette de Mohamed Lemine ould Kaba, son président, il a été procédé à l'adoption du budget pour la saison 2021. Les dirigeants du TFL ont saisi cette opportunité pour répondre favorablement au courrier de la FBBRIM relatif au démarrage des compétitions. Teyarett Feu Lemir va donc s'engager dans le championnat national 2021 séniors garçons.

Sur la lancée, la reprise des entraînements a été abordée. Contexte sanitaire oblige, les responsables du TFL ont évoqué la pandémie en insistant sur la prévention et le nécessaire respect des mesures- barrières formulées par les autorités sanitaires du pays. Il sera donc procédé, avant la reprise des entraînements, à des tests PCR des joueurs et staff technique, conformément au protocole sanitaire édicté par la FBBRIM. Avant la levée de la séance, le staff dirigeant a adressé ses vœux de nouvel an et souhaité une bonne saison à toute la famille sportive.