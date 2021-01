Prière du Vendredi : Levée de suspension

Le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel a annoncé dans un communiqué rendu public le 6 janvier sa décision de lever la suspension sur la prière du vendredi et la prière en groupe dans les mosquées. Le communiqué précise que cette décision est intervenue à la suite d'une réunion de concertation que le ministère a organisée avec l'Association des Oulémas et celle des Imams pour décider que ces prières sont désormais autorisées dans les mosquées mais avec certaines conditions dont l'enlèvement total des tapis de la mosquée, le port du masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale, la désinfection des mosquées. Les personnes ayant une santé précaire, notamment les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques peuvent éviter la fréquentation des mosquées, selon le ministère, qui ajoute que un comité composé de certains membres de la Jemaa de la mosquée aidé au besoin par l'administration sera chargé de faire respecter ces conditions.