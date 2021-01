Élection de la chambre artisanale : L'UPR déclare sa neutralité

Le parti au pouvoir, l'Union pour la république a déclaré " être à équidistance de tous les acteurs et candidats à la présidence de la chambre artisanale et des métiers " au cours des prochaines élections. Selon le porte-parole du parti Sidi Ould Cheikhna, " le parti a pris cette décision conformément à sa ligne dans toutes les occasions similaires ". Sid'Amar Ould Cheikhna a déclaré que " le parti appelle toute la classe politique à faire de même pour permettre l'émergence de syndicats professionnels qui servent le pays et les citoyens loin des alignements qui bloquent l'effort associatif plus qu'ils n'aident à son développement ".