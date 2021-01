Nouvelle manifestation des victimes de Cheikh Ridha devant la présidence

Victimes de l’arnaque immobilière du siècle et de la plus énorme escroquerie de l’histoire de la Mauritanie, des milliers d’hommes et de femmes, pères et mères de familles, continuent à manifester régulièrement pour réclamer la traduction du présumé auteur des faits, Cheikh Ridha, devant la justice. Ces individus qui ont eu le malheur de croire naïvement aux mirages d’un homme d’affaires se cachant derrière le rideau d’un érudit. Ils étaient encore en sit-in devant la présidence de la République ce lundi, pour réclamer le règlement d’un problème qui défraie la chronique et menace la cohésion sociale du pays depuis plusieurs années.

Plus que jamais décidées à rentrer dans leurs droits, les victimes du célèbre « érudit » ont annoncé un nouveau sit-in pour mercredi.

Ces hommes et femmes ont été dépossédés de leurs propriétés immobilières et autres actifs à travers différentes opérations frauduleuses, dont le montant cumulé de 70 milliards d’anciennes ouguiyas, est de nature à donner le vertige. Cette histoire est le résultat d’un procédé ingénieux, un véritable château de cartes inspiré du schéma de Ponzi. Il s’agit «d’un montage frauduleux qui consiste à rémunérer les premiers investissements et clients, essentiellement par les fonds provenant des nouveaux entrants, tant que l’arnaque n’est pas découverte ».

Cheikh Ridha apparait ainsi comme un génie mauritanien qui a parfaitement copié Bernard Medoff, l’homme à l’origine de la grave crise financière mondiale de 2008.