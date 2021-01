" Le budget de 2020 a réalisé un excédent de 11 milliards MRU ", selon le ministre des finances

Le ministre des finances, Mohamed Lemine Ould Dhehbi a déclaré que le budget de 2020 a réalisé un excédent de 11 milliards MRU, ce qui a dépassé les prévisions selon le ministre dont les déclarations sont intervenues dans le cadre du point de presse traditionnel que le gouvernement organise après chaque conseil de ministres. Ould Dhehbi a ajouté que l'excédent réel qui est de 7 milliards MRU a dépassé les prévisions dans le budget révisé en septembre 2020 et a servi pour 6,6 milliards MRU a précisé le ministre des finances à payer une partie de la dette extérieure et celle que réclame la BCM à l'Etat. Selon le premier argentier du pays, la différence entre le niveau d'exécution et les prévisions était très minime, ce qui prouve " la crédibilité du budget et son bon usage ", a-t-il déclaré.