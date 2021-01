Rencontre pour la redynamisation de l'appareil gouvernemental

Le premier ministre Mohamed Ould Bilal a présidé ce dimanche 3 janvier 2020 une rencontre ayant pour objectif de redynamiser l'appareil gouvernemental. Le programme de cette rencontre prévoit plusieurs sessions relatives à la coordination et suivi de l'action gouvernementale, à la fonction publique et à la gestion des ressources humaines, la contraction des marchés publics, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'archivage et la documentation administrative, le contrôle et l'inspection, la communication du gouvernement et son protocole. En ouvrant les travaux, le premier ministre a déclaré que " cette rencontre constitue le démarrage d'un programme ambitieux visant à redynamiser les structures de l'administration et du service public " et il a ajouté que " ce programme comprend dans une première phase tous les niveaux de la voie hiérarchique et de la sphère de décision en commençant par les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, les conseillers juridiques des ministères suivis par les directeurs administratifs et financiers avant d'être élargi dans une phase suivante aux autorités administratives et locales ".