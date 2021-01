Présidentielle au Niger : Vers un second tour

Les résultats provisoires déclarés par la commission électorale indépendante chargée de l'organisation de la présidentielle au Niger, le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum va recroiser le fer avec l'ancien président Mahamat Ousmane dans un deuxième tour prévu en février 2021. Le candidat Bazoum a obtenu 39,33% au cours du premier alors qu'il lui fallait 50% pour passer au premier tour alors que son challenger Ousmane Mahamat a obtenu 17%. Professeur de philosophie, Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant Issoufou empêché de se représenter à cause du verrouillage constitutionnel, représentait l'une des pièces maitraisses du pouvoir de celui-ci dont il fut ministre de l'intérieur et ministre des affaires étrangères. Ses origines arabes ont soulevé une grosse polémique autour de la constitutionnalité de sa candidature à la présidence de la république. L'autre candidat passé au second tour Mahamat Ousmane a gouverné le Niger d'avril 1993 à janvier 1996 avant de se faire renverser par un coup d'état que les auteurs justifient par une crise économique et sociale qu’il a été incapable de régler, selon eux.