Situation coronavirus en Afrique : Plus de 2,75 millions de cas

Le centre africain pour la maîtrise et la prévention des maladies a annoncé dans un communiqué que le nombre de contaminations au coronavirus a atteint pour toute l'Afrique 2759313 infections ayant causé 64580 décès alors que 2289156 guérisons ont été enregistrées. Le centre a confirmé que les pays les plus touchés par la pandémie sont : l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Ethiopie. L'Afrique du Sud étant le pays qui a enregistré sur le continent le plus grand nombre d'infections avec à ce jour 1057161 contaminations. C'est aussi le premier pays africain à avoir déjà enregistré quelques cas de la nouvelle souche de la COVID 19 découverte il ya une quinzaine de jours en Angleterre.