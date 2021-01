Zone commerciale libre d'Afrique : Démarrage officiel

Une cérémonie virtuelle a été organisé le vendredi 1er janvier 2021 à Accra pour démarrer officiellement les échanges commerciaux libres entre les Etats membres de la zone commerciale libre d'Afrique. Ce démarrage a accusé un mois de retard à cause de la pandémie du coronavirus. Les présidents et chefs de gouvernement membres de la zone ont organisé par vidéoconférence une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de démarrer les activités de la zone au début du mois de janvier 2021. Grace à cette zone, l'Afrique espère réaliser une complémentarité de l'ordre de 60% à l'horizon 2022. Cette complémentarité qui n'est aujourd'hui que de 16%. Selon les prévisions de l'Union Africaine, la zone peut créer un marché africain commun de plus de 1,2 milliard de personnes et d'un produit intérieur brut de 2,5 trillions de dollars. La Mauritanie est parmi les premiers signataires de la convention de création et de mise en oeuvre de la zone commerciale libre d'Afrique comme la majorité des autres pays qui ont donné leur accord en septembre 2018 lors d'un sommet organisé à Kigali.