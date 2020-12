" Je n'ai jamais été de ceux qui prennent des décisions contraires à leurs convictions ", dixit Mohamed Bouamatou

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 30 décembre, l'homme d'affaires Mohamed Bouamatou, qu’une rumeur savamment distillée par ses détracteurs disait en froid avec le régime d’Ould Ghazouani, a mis les choses au clair. Connu pour n’avoir pas sa langue dans sa poche, il assène une première vérité: ‘’Quand je m'oppose je le dis à haute voix et de manière claire et je ne le cache pas ". Ould Bouamatou a indiqué aussi que ses positions politiques ne sont pas tributaires ni de ses conditions ni de sa position géographique. Selon lui, "hier, je combattais l'arbitraire et l'oppression et aujourd'hui je soutiens inconditionnellement les initiatives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à la réconciliation nationale et à la justice sociale. Mon soutien au président de la République est total et stable. Il émane d'une foi profonde en son patriotisme, sa sagesse et de sa volonté de relever tous les défis auxquels fait face notre pays aujourd'hui ". Dans son communiqué, Ould Bouamatou déclare qu’il ya ‘’des milieux spécialisés dans le mensonge et la diffamation qui travaillent depuis quelques temps à propager de fausses rumeurs dans des tentatives vaines de saboter le programme de réforme que met en œuvre le président de la République. "