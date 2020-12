Prolongation scolaire : Pas d’école avant le 11 janvier

Le gouvernement mauritanien a décidé au cours de son Conseil de ce mercredi 30 décembre de replonger la fermeture des établissements scolaires et supérieurs et des Mahadras jusqu'au 11 janvier prochain au lieu de leur ouverture qui était prévue le 4 janvier. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une forte recrudescence des contaminations à la COVID 19 lors d'une deuxième vague particulièrement agressive et meurtrière. Avec 69 cas graves enregistrés dans les structures hospitalières nationales, un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie, les autorités redoublent les efforts en termes de sensibilisation et d'appel à la vigilance pour freiner une propagation qui commence à devenir inquiétante. À ce jour, 14191 infections ont été enregistrées dont 2757 de cas actifs et 339 décès.