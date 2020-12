COVID19 : Tawassoul lance une journée de sensibilisation

Le parti Tawassoul a lancé, ce mercredi 30 décembre 2020, une journée de sensibilisation contre la COVID 19. Les cadres et simples militants du parti ont envahi les axes des plus importants marchés des différentes Moughataa de Nouakchott pour appeler les citoyens à prendre les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus de la COVID 19. Et ces responsables de prêcher les bonnes pratiques de préventions : respecter les mesures barrières. A cette occasion, ils ont distribué des masques et le gel aux passants qu’ils interpellent sur certains comportements. Ils avaient pris place devant les grilles de sécurité installées à l’entrée du grand marché de la capitale. L’opération passait visiblement bien, les citoyens s’y prêtent sans encombre, ce qui démontre d’une certaine manière qu’ils mesurent les dangers de ce virus SARS COV2, revenu en force depuis quelques semaines dans notre pays.

« A défaut de meetings, de réunions politiques, nous n’avons que cette approche pour sensibiliser nos concitoyens contre cette pandémie », déclare le Pr. Khalil Maouloud, accompagné de Dr. Yaye N’Daw Coulibaly, hauts responsables du parti islamiste. « Il faut explorer et exploiter tous les espaces et user de tous les moyens de prévention pour endiguer le fléau », ajoute Ould Maouloud.

La 2e vague a prouvé, si besoin était que les mauritaniens n’ont pas su ou pu vivre avec le virus comme le leur avait recommandé le président de la République dans l’un de ses discours.