Sit-in des contractuels du programme «EMEL»

Plusieurs dizaines de cadres contractuels du Programme « EMEL » ont tenu un sit-in devant la grande place faisant face à la présidence, ce mercredi, pour réclamer leur intégration à la fonction publique.

Parmi eux de nombreux diplômés (Master et divers autres parchemins). Ces individus soutiennent avoir signé une série de Contrats à Durée Déterminée (CDD) pour différentes phases liées à la mise en œuvre du Programme « EMEL » depuis une dizaine d’années.

Un parcours qui donne un fondement tout à fait « légal et légitime» à leurs revendications d’intégration parmi les cadres de la fonction publique.

Au sein du groupe, on note la présence de plusieurs femmes.