L’organisation mondiale de la santé va remettre au gouvernement mauritanien 100.000 tests pour l’appuyer dans son combat contre la pandémie de la COVID 19 dont les taux de contaminations et de morts ne cessent de monter depuis des semaines déjà.

D’un coût de 500.000 Dollars, cette dotation arrivée en Mauritanie avec l’appui de l’ambassade de France et d’Air France se compose de :

- 79000 tests TDR de type antigènes

- 2000 de type PCR Gène XPert

- 19000 PCR

L’OMS vient de joindre, une fois encore, le geste à la parole. En effet, dans une récente interview exclusive au Calame, son représentant, Dr. Abdou Salam Gueye avait annoncé que l’OMS a commandé cent mille tests et le stock était en cours d’acheminement vers Nouakchott. La plupart sont des tests diagnostic rapide à antigènes, plus recommandés et que le gouvernement a adoptés. Il s’agit là d’un geste visant, selon le représentant de l’OMS, à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien pour faire face à ce qu’on appelle la 2e vague.

M. Gueye avait salué les priorités arrêtées par le gouvernement mauritanien après la recrudescence de cas COVID et qui constituent la base de la lutte contre la pandémie.

Il s’agit concrètement de détecter au niveau des personnel de santé, de cibler les personnes à risque suivant l’algorithme du ministère de la santé, d’axer la prévention chez les positifs, de prendre en charge les personnes positives asymptomatiques et enfin la prise en charge des personnes testées positives qui présentent une symptomatologie laissant craindre qu’à défaut d’un tel suivi, elles pourraient voir se dégrader leur état global de santé, voire en mourir.