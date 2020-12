Ghazouani à Ouaga

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'est envolé ce dimanche 27 décembre à destination de Ouagadougou pour assister aux festivités commémorant l'investiture pour un deuxième mandat du président burkinabé Marc Christian Kaboré qui vient d'être réélu à la dernière présidentielle organisée en novembre dernier. Le président est accompagné d'une délégation composée du ministre des affaires étrangères et de la coopération, de son directeur de cabinet et de son directeur de protocole en plus d'un conseiller et d'un chargé de mission à la présidence de la République.