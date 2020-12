Diplomatie: Ghazouani téléphone à Teboune

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a contacté ce samedi 26 décembre son homologue algérien Teboune. Selon l'Agence Mauritanienne d'information ( organe officiel), le président mauritanien s'est enquis de l'état de santé du président algérien qui vient de reprendre ses activités officielles après être guéri d'une contamination du coronavirus qui l'a éloigné pendant plusieurs semaines de son bureau. Les deux présidents ont aussi discuté de la nature des relations entre leurs deux pays et des meilleurs voies et moyens de les améliorer et évoqué la situation de la pandémie du COVID 19 en Mauritanie et en Algérie.