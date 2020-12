Mobilisation du Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME) face au COVID-19

Le Collectif des Cadres Mauritaniens de l’Extérieur (CCME) se mobilise pour épauler les autorités face à la deuxième vague de la pandémie du coronavirus (COVID 19), à travers une série d’activités relatives à un soutien matériel et humain, annonce un communiqué de presse rendu public vendredi.

Tout a commencé le 16 décembre dernier, par une concertation dans le cadre d’une rencontre virtuelle avec la participation du ministre de la santé entouré de son staff au complet, des médecins et infirmiers mauritaniens officiant à l’étranger.

Cette rencontre a permis d’identifier les défis face à l’explosion des cas d’infections et de décès depuis le mois de novembre.

Les besoins exprimés à l’occasion de cette rencontre zoom portent sur « l’approvisionnement du marché en médicaments, dont un avec une extrême urgence, l’organisation d’une formation pratique/coaching des médecins et résidents en réanimation, échanges réguliers en visioconférence sur l’état des malades, programmation de la formation des infirmières, identification des ressources humaines qualifiées et opérationnelles prêtes à venir renforcer les équipes en Mauritanie.

Ainsi, moins de 48 heures plus tard, le CCME a réussi à trouver le produit demandé en urgence. Le médicament a été acheminé vers Nouakchott par la valise diplomatique, avec l’appui de son Excellence, l’ambassadeur de Mauritanie au Maroc », selon le document.

Dans la lancée, « le CCME a réussi à mobiliser du personnel soignant mis à la disposition du gouvernement. Grâce à une prise en charge du ministère avec le concours de ses partenaires au développement, un spécialiste est déjà opérationnel à Nouakchott dans des délais record. Cinq autres ont été mobilisés par le CCME et devraient suivre incessamment suivant les mêmes modalités ».

Par ailleurs, le collectif a organisé le 23 décembre dernier « une importante session technique de travail entre médecins mauritaniens établis à l’étranger et leurs homologues résidents en Mauritanie, sur la prise en charge de la COVID-19 en réanimation. Une session qui a duré environ 3 heures d’horloge avec des séances de discussions autour du protocole de prise en charge en réanimation.

Il s’en est suivi une séance de visite en direct d’un service de réanimation en France avec un échange d’expériences ».

La Mauritanie affiche un bilan de 13.364 cas d’infections au coronavirus (COVID-19), 314 décès et 9787 guérisons à la date du vendredi 25 décembre 2020.