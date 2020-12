Coronavirus : Encore des records

Dans son bulletin quotidien sur la situation de la propagation du coronavirus, le ministère de la santé a déclaré 246 nouvelles contaminations, 13 décès et 296 guérisons au cours des dernières 24 heures. Des chiffres records enregistrés depuis le début de la pandémie il ya neuf mois. Dans son intervention au cours du point de presse, le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahav a déclaré que les services du ministère ne procéderont pas aux analyses pour tous ceux qui ne présentent pas de symptômes. Aussi, dans sa réunion de ce vendredi 25 décembre, le comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus que preside le premier ministre a décidé du maintien de toutes les mesures en vigueur tant que la situation épidémiologique le nécessite. Le comité a demandé de renforcer les équipes des hôpitaux de Nouakchott avec des médecins de l'intérieur et de la diaspora en plus de faire appel à des praticiens étrangers dans le cadre de la coopération internationale. Le comité interministériel a exhorté les populations à continuer à observer scrupuleusement tous les gestes barrières et mesures de prévention visant à casser la chaine de transmission du virus en vue de l'arrestation de sa propagation. Le comité a appelé à davantage de vigilance. A ce jour un cumul de 13364 infections ont été enregistrées dont 3263 de cas actifs et 314 décès.