Riad : les jeunes sensibilisés contre l’extrémisme violent et la délinquance juvénile

30 jeunes (filles et garçons), issus de différentes organisations de la société civile intervenant à Riad, ont pris part, les 23 et 24 décembre 2020, à une session de formation initiée à leur profit par l’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs de Mauritanie (AIEJTM ).Cette session entre en droite ligne du projet de lutte contre l’extrémisme violent et la délinquance juvénile, financé par l’Ambassade des Etats-Unis en Mauritanie au profit des communes d’Arafat et de Riad. Cette session a permis de former de jeunes leaders capables de mener de larges séances de sensibilisation de masse et d’accompagner la dynamique nationale et sous-régionale en matière de prévention de la radicalisation violente. C’est sous forme d’atelier, alliant théorie et pratique, sous la supervision de Mohamed

Mangane, au siège de l’Association Jeune Espoir (AJE) au PK 11 que deux jours durant, les jeunes, issus de différentes composantes, ont été édifiés sur les méfaits de l’extrémisme violent et la délinquance

juvénile. La session interactive a permis au formateur de procéder à la définition des concepts, typologies, présentation de cas d’extrémisme violent et de délinquance juvénile au sein de la société. ‘’Occasion a été mise à profit pour procéder à un diagnostic des cas après l’indentification par les participants, lors des exercices pratiques, des différentes problématiques’’, indique le formateur. ‘’ Ils étaient satisfaits et intéressés et assidus. Durant la session, nous avons enregistré un bon niveau de participation. Je pense que leurs attentes ont été exaucés’’, se félicite Mangane.

A l’issue de la session, les participants ont exprimé leur satisfaction. ‘’Nous avons été édifiés davantage sur les thématiques de l’extrémisme violent et de la délinquance juvénile. Grâce à cette formation, nous savons désormais comment gérer et faire face aux cas liés à l’extrémisme violent et à la délinquance juvénile. Et par quel procédé on doit passer pour ramener à la raison les personnes ayant

sombré dans l’extrémisme violent ou dans la délinquance juvénile. Personnellement, j’ai acquis des connaissances et j’en tire un large satisfecit. Je suis en mesure de pouvoir transmettre les connaissances

acquises à mes proches. C’est une session bénéfique à tout point de vue’’, se réjouit Mlle Houleye Diop de l’ONG AJE. Mlle Djamilatou Athié membre de l’Association ‘’pellitaal’’ pk 12 abonde dans le même

sens :’’ j’ai appris beaucoup de choses que j’ignorais auparavant. Et j’en tire une satisfaction personnelle. En tant que jeunes, nous devrons conjuguer nos efforts pour lutter contre l’extrémisme violent

et la délinquance juvénile. Ce sont des fléaux qui peuvent détruire notre jeunesse et notre société. C’est important d’y faire face par tous les moyens. Je vous assure que je suis prête à lutter contre ces

fléaux’’.

De son côté, Bocar Alassane Sylla (AIEJTM) fait remarquer que ‘’ toutes les facettes de l’extrémisme violent et de la délinquance juvénile ont été décortiquées par le formateur. Nous sommes bien outillés et

disposés à mener un investissement, à l’issue de cette importante formation sur des sujets d’actualité. Enfin, Sall Djibril de l’association ‘’Banlieue, c’est la famille’’ a salué l’organisation de cette session et l’engouement noté au sein des participants. Par la suite, Sall a exprimé sa disponibilité et celle de son association à mener une large sensibilisation sur les dangers de de l’extrémisme violent et de la délinquance juvénile .