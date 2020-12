Fonds Coronavirus: Plus de 90% dépensés

Les chiffres des livres du trésor public montrent que 1.360.838.416, 5 MRU du budget du Fonds spécial de solidarité nationale et de lutte contre le coronavirus (sur 1 500.000.000 MRU) a été dépensé. Ce montant déjà liquidé représente 90,72% du budget du fonds. Dans sa discussion sur la loi initiale de finances 2021, le ministre des finances a confirmé cette information en précisant que le montant dépensé est de 25 milliards sur les 55 milliards du fonds. Selon le ministre des finances, cet argent a été dépensé dans les domaines de la santé, de l'hydraulique rurale, de l'électricité, des aides directes et dans l'exonération des des denrées de première nécessité. Pour rappel, ce fonds géré par le comité interministériel chargé de la lutte contre le coronavirus à travers ses sous-commissions a suscité une grande polémique au point que des acteurs politiques et de la société civile ont réclamé un audit sur les modalités de gestion de l'argent de ce fonds.