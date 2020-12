Histoires de coronavirus

Selon le communiqué du ministère de la santé en date de ce jour 21 décembre, 149 nouvelles infections, 134 guérisons et 5 décès ont été enregistrés. Une évolution en dents de scie pour les infections alors que la courbe des décès a commencé à baisser. En renfort aux équipes médicales nationales qui font face à la pandémie, plusieurs médecins de la diaspora dont de célèbres épidémiologistes, reanimateurs et autres urgentistes sont rentrés au pays. En plus de cela, les Émirats Arabes Unis ont envoyé une équipe médicale pour prêter main-forte aux médecins mauritaniens et de très importantes quantités de médicaments et d'équipements servant à lutter contre le coronavirus. Dans ce contexte, une incompréhension non à propos fait rage entre les staffs médicaux et le ministère de l'intérieur et de la décentralisation. À l'origine de la mésentente, la volonté, selon le ministère de l'intérieur d'organiser les modalités du couvre-feu en proposant aux médecins des badges qui leur permettent de circuler sans problème aux heures des restrictions imposées par les forces d'ordre et de sécurité. Pour les médecins, leurs cartes professionnelles auraient dû suffire à les identifier et de les humilier en refusant de reconnaître leur document attestant de leur qualité de docteur. Dans un enregistrement vidéo, l’un de ces médecins parle même d'humiliation dont certains de ses collègues auraient été l'objet de la part de certains éléments des forces de sécurité chargées de l'application du couvre-feu.