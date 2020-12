Mauritanie/Maroc : réunion de la commission militaire mixte

Nouakchott abrite ce lundi la deuxième réunion de la Commission Militaire Mixte Mauritano-Marocaine, selon une nouvelle rapportée par l’Agence Mauritanienne d’Informations (AMI), un organe du gouvernement. La première session de cette manifestation a été organisée en 2019. Cette rencontre se déroule sous la présidence conjointe du Chef Général des Armées (CEMGA) de Mauritanie, le général de division Mohamed Bamba Meguett, et de l’Inspecteur Général des Forces Armées Royales marocaines, le général Abdelfetah Louarak, qui effectue actuellement une visite en Mauritanie, à la tête d’une importante délégation.

L’objectif de cette rencontre « est le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire dans divers domaines, ainsi que l’examen des perspectives de développement de celle-ci ».

De nombreux officiers mauritaniens participent à ce conclave, notamment le Chef d’état-major de la Marine Nationale, les chefs du deuxième et troisième bureaux de l’état-major et des hauts gradés. Cette réunion militaire et sécuritaire intervient dans un contexte sous-régional de tension entre le Maroc et le front Polisario, suite au blocage pendant 3 semaines, du passage de Guergarat par les éléments du mouvement séparatiste, privant le marché mauritanien de fruits et légumes, qui a été levé grâce une opération de l’armée marocaine organisée le 13 novembre dernier.