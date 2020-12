Arafat : Lancement du projet de lutte contre l’extrémisme violent et la délinquance juvénile

L’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs de Mauritanie (AIEJTM) a procédé au lancement de son projet « Lutte contre l’Extrémisme violent et la délinquance juvénile », samedi 19 décembre, dans son siège à Arafat. Les participants à cet atelier de lancement proviennent des organisations de la société civile intervenant dans les communes d’Arafat, de Riyad, sans oublier le représentant de la commune d’Arafat.

Force est de rappeler que ce projet financé par l’Ambassade des USA en Mauritanie impactera sur les populations des deux communes précités à travers des offres de services diverses.

L’objectif général de ce projet à l’instar de structures étatiques et organisations de la société civile est de contribuer au processus de lutte contre l’Extrémisme violent et la délinquance juvénile au travers des renforcements de capacités, à la sensibilisation des jeunes filles et garçons sur les conséquences de l’Extrémisme violent et de la délinquance juvénile.Dans ses objectifs spécifiques, le projet va procéder d’une part à l’identification et la capacitation des jeunes leaders sur l’extrémisme violent et la délinquance juvénile et d’autre part accompagner la dynamique nationale et sous-régionale en matière de prévention de la radicalisation violente par l’organisation des séances de sensibilisation de masse.

Les résultats attendus de ce projet sont liés au renforcement de capacités des jeunes leaders provenant des OSCs, des OCBS, des Comités communaux des jeunes des deux communes d’interventions du projet, et à la tenue des séances de sensibilisations des populations sur les deux thématiques au travers de l’organisation des activités culturelles et artistiques

Les responsables de l'ONG à travers l’équipe de mise en œuvre du projet ont décliné la feuille de route du projet et exprimé leur disponibilité durant la durée de la mission à matérialiser sur le terrain les objectifs définis dans une démarche inclusive en impliquant toutes les forces vives et dynamiques, sans occulter également les deux communes.

Ce projet bénéficiera directement à 50 jeunes qui seront édifiés sur la ‘’dangerosité’’ de l’extrémisme violent , 650 personnes seront sensibilisées à travers l’organisation de 02 activités culturelles et artistiques sur la thématique en mettant à profit des spots de sensibilisations conçus par le projet en lien avec la thématique sans oublier l’organisation de deux tables rondes qui seront organisées avec des profils différents ayant une expertise avérée sur la thématique de l’Extrémisme.

De façon indirecte, les populations des deux zones d’intervention du projet (environ 4000 personnes) seront impactées par les actions de ce

projet.

Présents lors du lancement, les dirigeants de ces organisations, par la voix de Mme Oubeïda Oubeïd, Présidente de l’ONG ‘’ALPSF’’ se sont félicités du lancement de ce projet et réaffirmé leur disponibilité à apporter leur contribution à ce combat.

Amadou Abou Diallo s’est réjoui de l’implication de son organisation‘’Pellitaal’’ et a manifesté sa disponibilité et celle de ses pairs à prendre part à ces formations et aux actions de sensibilisation, de manière à aider les jeunes à changer leurs comportements.

Pour Salma Ely Lajrab de ‘’Belviofic’’, ce projet ‘’vient à point nommé d’autant que sur le terrain les besoins sont énormes’’.

Birane Wane Diop, président de l’Association Jeune Espoir trouve le projet pertinent et a invité les jeunes à ‘’utiliser à bon escient leur temps pour des actions d’utilité et d’intérêt public‘’ avant de terminer par l’importance d’accompagner la jeunesse.