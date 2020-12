G5 : Ghazouani demande l’annulation immédiate de la dette

Dans son discours prononcé à l’occasion de la journée du G5 Sahel, le président en exercice du Groupe, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a demandé l’annulation immédiate de la dette des cinq pays membres (Mauritanie, Mali, Burkina Faso Niger et Tchad) et le soutien de leurs différents plans nationaux afin de leur permettre de surmonter les effets de la pandémie du coronavirus. Ould Ghazouani a déclaré que malgré les multiples défis, 18 des 21 projets du programme d’urgence ont commencé, ajoutant que la feuille de route de la présidence mauritanienne a permis de continuer la mise en œuvre des objectifs stratégiques du groupe dont les cinq membres ont fait preuve d’une détermination à aller en avant dans la lutte contre l’insécurité à travers l’exécution de programmes de la relance économique. Selon le président en exercice du G5, les forces de défense des cinq pays continuent avec celles des forces communes et celles de leurs partenaires internationaux la guerre contre le terrorisme avec fermeté et volonté. Pour rappel, le groupe G5 a été créé le 16 février 2014 à Nouakchott pour coordonner les politiques et stratégies sécuritaires et de développement. Son congrès des présidents tenu à Bamako le 6 juin 2017 a déclaré le 19 décembre journée des cinq pays du Sahel.