Réaction du maire de Moudjéria au décès de son collègue et ami de Dar El Barka: « J’ai gardé de lui l’image d’un fonctionnaire intègre, ouvert et d’un élu à l’écoute de ses concitoyens»

« A Dieu nous appartenons, à Dieu, nous retournons ». Amadou Tidjane Kane, maire de Dar El Barka, Moughataa de Boghé, (Brakna) a rendu l’âme, ce jeudi 17 décembre à Nouakchott. La Mauritanie vient, en quelques jours, de perdre un autre de ses illustres hommes.

Avec M. Kane, nos chemins se sont croisés à la Banque centrale de Mauritanie où il s’est illustré par son intégrité, son honnêteté et son humilité. Quelques années avant, son grand frère avait été un de mes professeurs au lycée. Cette première rencontre m’a permis de garder de cette famille la sagesse d’un grand enseignant qui a choisi de consacrer son temps aux enfants. Ces concours de circonstances m’ont ouvert les portes de cette grande famille avec laquelle j’ai gardé de très bons rapports sur avec cet édile qui vient de s’éteindre, ses frères, ses sœurs et certains de ses proches. Comme son frère, il a consacré sa vie au service de son pays, de son unité et de sa cohésion mais également à celui de ses concitoyens qui l’ont élu pour conduire le destin de leur commune.

A cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à toute sa famille et à tous les habitants de la circonscription de Dar El Barka et prie qu’Allah l’accueille dans son plus élevé Virdaous. »