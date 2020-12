Destitution et recyclage

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a procédé au limogeage de plusieurs conseillers et chargés de mission qui étaient jusque-là en poste à la présidence de la République. Parmi ces conseillers, trois ont fait valoir leur droit à la retraite. Il s'agit de Thiam Diombar, de M'barek Ould Beyrouk et de Zeidane Ould Hmeida. Selon le site, Sahara, les autres seront tous bientôt nommés dans des ministères comme celui des affaires étrangères ou de l'intérieur et de la décentralisation ou dans des établissements publics comme l'Agence Ta'azour ou la commission nationale des hydrocarbure ou même aux Nations unies. Au dernier Conseil des ministres du mercredi 16 décembre deux anciens ministres dont un du temps de Maouiya ont été cooptés comme présidents de conseils d'administration. Ainsi, Ahmedou Ould Abdallah, l'ancien ministre de l'intérieur et de la décentralisation a été nommé à la Mauritel et Didi Ould Biyé au nouvel établissement national pour l'entretien routier.