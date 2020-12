1456 infections à la COVID-19 en Mauritanie du 08 au 14 décembre

Les chiffres de la pandémie du coronavirus (COVID-19) enregistrent une croissance exponentielle depuis plusieurs semaines. Ainsi, du 08 au 14 décembre 2020, les services du ministère de la santé annoncent 1456 cas positifs, 34 décès et 255 guérisons.

Parmi les personnes infectées, 255 ont un âge variant entre 21 et 30 ans, 307 de 31 à 40 ans, 283 entre 41 et 50 ans. Ces chiffres renvoient à un constat: «ce sont les jeunes qui font circuler le virus » et l’arrêt de la chaîne de contamination dépend en grande partie de leur comportement. D’où la nécessité de respecter le port du masque, les gestes barrières, la distanciation sociale et surtout le couvre-feu. La situation est grave.