Gorgol: Caravane de sensibilisation sur les droits des femmes

Le Réseau des organisations de la société civile pour la sécurité alimentaire (ROSA) a entrepris depuis deux mois une batterie d’activités de sensibilisation en direction des femmes rurales. Une caravane menée par des femmes-leaders a parcouru les communes de Kaédi, Lexeïba, Néré Walo et Ganki, toutes de la moughataa de Kaédi. Divers thèmes relatifs à la citoyenneté, l’accès des femmes à la terre et l’état-civil ont été débattus. Un discours particulièrement consistant sur toutes les variations sociales où la discrimination de la gent féminine reste encore vivace. Conscientes de leur rôle déterminant dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et de la nécessité de conquérir leur autonomie, les femmes rurales se sont fortement mobilisées. Se prendre en charge, participer activement à l’instauration d’une justice sociale : leur mue est manifestement en cours. Elles ont, partout au long du parcours de la caravane, applaudi l’importance de celle-ci qui les aide à comprendre les mécanismes juridiques et administratifs pour recouvrer leurs droits et faire ainsi émerger un puissant pôle féminin. C’est surtout autour des questions foncières et d’état-civil que les femmes rurales interpellent les décideurs à une plus grande diligence : « même lorsque nous respectons toutes les procédures », signalent-elles, « l’attitude des autorités n’est pas toujours compréhensible… ».

Les femmes-leaders se sont engagées à poursuivre leur travail de proximité jusqu’à établir un maillage complet de toutes les localités des communes visitées. Au regard de la mobilisation et de l’intérêt accordé aux thèmes développés, les caravanières éprouvent le sentiment d’avoir accompli un pas important sans cependant tomber dans l’autosatisfaction : « le chemin à parcourir », insistent-elles, « est encore long et couvert d’obstacles. Il exige toujours plus de motivation et de soutien ». On aura remarqué en ce sens les encouragements partout des maires qui ont tenu à exprimer leur solidarité avecle combat que mènent vaillamment ces dames. Une semaine durant, la caravane a su ainsi mettre au diapason toutes les populations visitées sur l’importance et le rôle des femmes dans la vitalité d’une citoyenneté accomplie.

​Biry Diagana

​​​​​​​​Cp Gorgol