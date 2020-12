Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Yassine Cheikh El Wely s'engage avec Al Dafar (D1 Oman)

Yassine Cheikh El Wely (22 ans) s'est officiellement engagé avec Al Dafar, le 13 Décembre 2020, pour les trois prochaines saisons. Après trois saisons à défendre le maillot Orange, le milieu offensif droit va vivre sa première expérience professionnelle. L'international mauritanien aura l'opportunité de disputer la Champions league asiatique avec la formation omanaise de première division. Annoncé en Algérie, notamment au CS Constantine, le désormais ex-sociétaire de FC Nouadhibou a préféré prendre la direction du Golfe. Pour rappel, Al Dafar est le vice-champion de la dernière édition.

Super D 1: Suspension des rencontres

La Ligue nationale de football (LNF) a décidé, dimanche 13 Décembre, de suspendre le championnat national de Super D1 jusqu'à la prochaine réunion du Comité exécutif de la FFRIM. Selon le président de la LNF qui en a fait l'annonce, cette décision est motivée par « les mesures draconiennes prises par les autorités étatiques, notamment l'instauration dès ce dimanche d'un couvre-feu, de 18 h à 6 h du matin ». C'est la seconde fois que le Covid19 fait suspendre les compétitions sportives en Mauritanie. Peu avant cette décision, la LNF avait reporté deux rencontres programmées en soirée, FC Nouadhibou-FC Inter (poule A) et ASC police-ACS Ksar (poule B). Un peu plutôt, le FC Tevragh zeina avait disposé, sur une réalisation de son très virevoltant Cheikh Hattab, de l'As Armée (1-0).

Super D 1 : Tevragh Zeïna bat l’AS Armée

Dimanche 13 Décembre, le FC Tevragh Zeïna s'en est sorti difficilement (1-0) face à l'As Armée, au Stade Olympique de Nouakchott, lors de la 3ème journée de Super-D1 (poule B). Il a fallu attendre la 72’ pour voir l'unique but de la rencontre inscrit par le très remuant Cheikh El Hattab, déjà buteur contre l'ASKaloum, lors de la manche retour de la coupe CAF. Cette victoire porte les Galactiques du FC Tevragh Zeïna en tête du classement du groupe B, avec 6 points (+2).

Nouakchott King’s humilie JAHE

Impressionnant et sans pitié, l'équipe de Nouakchott King's a complètement éteint la formation de Jahé El Mina, au soir du samedi 12 Décembre, au stade Cheikha Boïdiya, à l'occasion de la 3ème journée de Super-D1 (groupe A). Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les hommes du coach Pape Seck ont plié le match en première période, grâce aux buts de Jiyid Mohamed Isselkou (19’ et 20’), Mamadou Moussa Seck (20’) et Cheikh Ahmed Tidjani Mbodj (36’). Si Nouakchott King's prend ainsi la tête de la poule avec 6 points (+6) et un match en retard, Jahé El Mina essuie sa première défaite et se retrouve en milieu du tableau avec 3 points.

Fc Sahel tient en échec l’ASC SNIM

Le derby de Nouadhibou qui a opposé le FC Sahel à l'ASC SNIM s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0), lundi après-midi au stade Cheikha Boïdiya, dans le cadre de la 3ème journée de Super-D1 (groupe B). Grâce à ce nul, Sahel prend provisoirement la seconde place du groupe avec 5 points. Son adversaire du jour compte désormais 4 points et se positionne en milieu du tableau.

Le Kaédi FC évite la défaite à domicile face à l’ASC Kédia

Au stade municipal de Kaédi, l'équipe locale KFC a été obligée de partager les points avec l'ASC Kédia (1-1) au terme d'un match ouvert comptant pour la 3ème journée de Super-D1 (poule B). Les visiteurs ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Brahim Mohamed Mahmoud (10’) avant que les Kaédiens n'égalisent en seconde période (53’), grâce à leur buteur providentiel Thiam Oumar « Sarra » sur penalty. Avec ce nul concédé à domicile, Kaédi FC totalise 4 points et reste à la troisième place provisoire, tandis que les miniers de l'ASC Kédia qui comptent désormais 2 points et un match en retard, se positionnent en milieu du tableau.